4 خطوات للاستعلام عن موقفك الانتخابي.. اعرف التفاصيل

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، العديد من القرارات للتيسير علي المواطنين سواء فيما يخص تسهيل التأييدات في الشهر العقاري أو آليات التواصل مع الهيئة، وطورت الهيئة موقعها الإلكتروني ليستوعب 180 ألف زائر في نفس الوقت، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية الاستعلام عن موفقك الانتخابي من حيث معرفة أحقيتك في التصويت من عدمه.

خطوات الاستعلام عن موقفك الإنتخابي

الدخول علي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكي تتمكن من معرفة كيفية الاستعلام عن موقفك الانتخابي يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

- الدخول علي موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات من هنا.

-اختار أيقونة موقفك الانتخابي.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

- سيظهر لك مكان لجنتك الإنتخابية في حال استحقاقك التصويت.

موعد الانتخابات الرئاسية

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، خلال مؤتمر صحفي في 25 سبتمبر الماضي، عن تحديد أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.