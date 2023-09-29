الهيئة الوطنية للانتخابات ترد على المشككين وتوضح اختصاصاتها ومهامها

ردت الهيئة الوطنية للانتخابات على ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مؤكدة أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.

تحديد مواعيد الانتخابات

بالتزامن مع ذلك، ووفق بيان الهيئة، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتمثل في إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعة والإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً والدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين.

كما تشتمل الاختصاصات على تحديد مواعيد الانتخابات ووضع الجدول الزمني لها، فضلاً عن وضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيادتها ونزاهتها، فضلا عن وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز على المترشحين في الانتخاب على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.

متابعة سير الانتخاب

أيضاً الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام بمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وتشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في القانون وتحديد مقارها، وتعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفعرةي، فضلاً عن إصدار القرار اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.