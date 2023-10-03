رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 3-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:06 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مواليد برج الجوزاء بطيبة القلب، ويتسامح مع الآخرين بسرعة، إلا أنه في ذات الوقت مندفع ومتهور ما يتسبب له في كثير من المشكلات.

ومن أبرز عيوب مواليد برج الجوزاء أنه متقلب المزاج ومتناقض، فيما يعاني في حياته الأسرية والعاطفية.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 3-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى الثلاثاء 3-10-2023

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني، اليوم ينمي بداخلك الرغبة في المعرفة ويساعدك أيضا على التطور.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى الثلاثاء 3-10-2023 

الوقت مناسب اليوم للانطلاق والمغامرة واتخاذ قرار موفق وأيضا لعرض آرائك بشجاعة

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 1-10-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 30-9-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 29-9-2023 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 25-9-2023 مهنيا وعاطفيا