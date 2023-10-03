يتميز مواليد برج الجوزاء بطيبة القلب، ويتسامح مع الآخرين بسرعة، إلا أنه في ذات الوقت مندفع ومتهور ما يتسبب له في كثير من المشكلات.

ومن أبرز عيوب مواليد برج الجوزاء أنه متقلب المزاج ومتناقض، فيما يعاني في حياته الأسرية والعاطفية.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 3-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الخبراء المختص بعلم الفلك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى الثلاثاء 3-10-2023

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني، اليوم ينمي بداخلك الرغبة في المعرفة ويساعدك أيضا على التطور.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى الثلاثاء 3-10-2023

الوقت مناسب اليوم للانطلاق والمغامرة واتخاذ قرار موفق وأيضا لعرض آرائك بشجاعة