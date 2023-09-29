حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 29-9-2023 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبراء الفلك والأبراج، توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الجوزاء، الذي يهاب البعض التعامل معه خوفا من السمعة التي اكتسبها اسم البرج، حيت التناقض الشديد الذي يتمتع به أصحابه، فتارة تجده مبتسم، وبعد لحظات يتحول ويصبح عبوس.

ورغم ما سبق فمولود برج الجوزاء يملك شخصية مرحة كثيرا، كما أنه لديه شخصية طيبة وكريم مع الأشخاص المحيطين به، واليوم الجمعة، نوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم لهذا المولود.

وبحسب الموقع المختص لخبراء علم الفلك، تستعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الجوزاء، على هذا النحو:

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

يطالبك الخبراء أن تبحث اليوم عن الفرص التي تساعدك على تطوير أدائك فى العمل، وانتهزها ولا تتراجع مرة أخرى للخلف حتى تنجح وتثبت ذاتك أمام زملائك فى العمل.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

ومع الشريك يجب أن تتفادي أخطاء الماضي وأن تنصت لشريك حياتك وافهمه جيداً حتى تطور علاقتك به مع مرور الوقت، ولا تسمح لأى شخص بالتدخل في مشاكلك معه حتى تحافظ على علاقتك به.

حظك اليوم برج الجوزاء صحيا

وصحيا يجب خلال الفترة المقبلة أن تهتم بصحتك العامة وأن تجري الفحوص الدورية وهناك ضرورة لممارسة الرياضة بشكل دوري.