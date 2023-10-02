منسق حملة «كن مع الوطن»: إعلان ترشح الرئيس السيسي أسعد المصريين بالخارج

قال نصر مطر، منسق حملة «كن مع الوطن»، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة وقع موقع الفرح والسرور على نفوس أبناء الجالية المصرية في الخارج.

دعم مصر في دول العالم

وأضاف مطر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح تواصلنا مع أعضاء حملة مواطن لدعم مصر في كل دول العالم، وذلك للتنسيق فيما بيننا للبدء الفوري في فعاليات الحملة لحشذ همم المصريين للمشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية.

وذكر منسق عام حملة مواطن لدعم مصر في الخارج، إن أعضاء الحملة جميعا على أهبة الاستعداد للانطلاق في كل الدول وعواصمها والمدن التي يتواجد فيها المصريون، خارج مصر لأداء مهمتهم الوطنية في دعم قائد الأمة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تفاعل إيجابي

وتابع أننا على ثقة تامة في تفاعل إيجابي من أبناء الجاليات المصرية في الخارج مع دعوتنا الداعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن أعضاء حملة مواطن لدعم مصر في الخارج هم جنود تحت إمرة القائد ورهن إشارة الوطن.