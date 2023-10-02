أفعى في المطبخ فوق السخان تثير ذعر مربية.. ما القصة؟

بمنطقة توتنغ بجنوب العاصمة البريطانية لندن، حالة من الذعر الشديد أصابت مربية اكتشفت وجود أفعى داخل مطبخ منزل تعمل به، يبلغ طولها 1.5 متر وكانت تجلس ملتفة حول ذاتها، بالجزء الأكثر دفئًا في المنزل، وهو ما أوضح ظاهرة الزواحف الهاربة بالدولة.

أفعى في مطبخ المنزل

أصيبت المرأة بالذعر الشديد، واتصلت بمؤسسة تعني بالحيوانات من أجل التعامل والتخلص من الأفعى وإخراجها من المنزل، وذكر مسؤول في منظمة «RSPCA»، الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، أن الأفعى كانت ملتفة فوق سخان المطبخ، إذ تحتاج إلى مصادر حرارة خارجية لتنظيم حرارة جسمها، وهو ما جعلها تختبئ في هذا المكان، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقعت الحادثة في لندن تأتي في وقت يزداد فيه عدد الأفاعي الهاربة في بريطانيا، بحسب المربية: «ظهرت الأفعى في المطبخ وجعلني أصرخ بشدة»، وتعتقد أن الأفعى تسللت إلى المنزل عبر فجوة في الجدار المؤدي إلى الحديقة، أما المؤسسة المعنية بالحيوانات فتعتقد أن الأفعى إما هاربة من مالكها وإما تركت في مكان قريبة، وتم القبض على الثعبان ونقله إلى مستشفى جنوب إسيكس للحياة البرية لابتعاده عن الجميع.

ظاهرة الزواحف الهاربة تنفجر بهذه الدولة

هذا الأمر الذي حدث في لندن ليس استثنائيًا، وكثير من الأفاعي ظهرت وطلبت المؤسسة التعامل معها، لكن هذه تبدو أليفة وهربت من منازل ومنشآت أصحابها، بحسب المنظمة: «مجرد وجود مثل هذه الحيوانات داخل المنازل يثير الرعب، وارتفع عدد الأفاعي من 500 ألف إلى 700 ألف خلال 12 شهرًا فقط، وهو ما يحتفظ به البريطانيون في منازلهم، وهو ما جعلها ظاهرة واسعة»، إذ تلقوا 1031 تقريرا متصلا بالزواحف العام الماضي.

تحذير بشأن الأفاعي

وضعت المؤسسة ملصقات في المنطقة بشأن العثور على الأفاعي، سعيا لمعرفة صاحبه، لكن لم يتصل أحد، وتتفاقم المشكلة في الصيف، إذ تصبح الأفاعي أكثر نشاطًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويوجد في بريطانيا 3 أنواع من الأفاعي، واحد منها سام للغاية: «مالكو هذه الأفاعي يخرجونها في نزهات للاستفادة من ضوء الشمس، لكنه هذا الأمر يحفز هذه الزواحف للتحرك بسرعة وتهرب».