«أم هاشم» خرجت لمساعدة زوجها في الحقل فلدغتها أفعى بالفيوم

كعادتها كل يوم، خرجت السيدة الأربعينية أم هاشم من منزلها متجهة إلى الحقل الخاص بأسرتها في إحدى قرى مركز طامية، لمساعدة زوجها وإعانته على أعمال الفلاحة في ظل الصيام، فبينما يقوم هو بقطع الحشائش تقوم هي بجمعها من خلفه ووضعها في وعاء من الأجولة ليصطحباها إلى المنزل لإطعام الماشية والطيور التي يقومان بتربيتها، إلا أنّ هذه المرة كان الأمر مختلفًا.

مدت «أم هاشم. م»، صاحبة الـ 45 سنة، يديها لجمع الحشائش «برسيم» من الأرض الزراعية، إلا أنّها صرخت فجأة فهرع زوجها إليها وتفاجأ بتعرض زوجته للدغة أفعى كانت بين الحشائش.

بلاغ بإصابة سيدة بلدغة أفعى

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بإصابة ربة منزل بلدغة من أفعى أثناء جمع الحشائش «البرسيم» من الأرض الزراعية في قرية براني بدائرة المركز رفقة زوجها.

نقل السيدة للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف على الفور بسيارة إلى مكان البلاغ، وجرى نقل السيدة إلى مستشفى طامية المركزي والتي قررت تحويلها إلى مركز السموم بمستشفى الفيوم الجامعي، لتقديم العلاج اللازم لها، ومنحها الأمصال اللازمة لإنقاذ حياتها.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.