«البحث العلمي» تعلن فوز 13 طفلا بمنحة السفر إلى المعهد الروسي للعلوم النووية

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فوز 13 طالباً في برنامج جامعة الطفل بمنحة ممولة بالكامل، للسفر إلي المعهد المتحد للعلوم النووية في روسيا، ضمن الدورة الثالثة لمسابقة الفيزياء السنوية، بموجب الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية والمعهد.

وقال صقر إن برنامج جامعة الطفل الذي تتبناه الأكاديمية، بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية يركز على الأطفال المتميزين في مجال العلوم، لافتاً إلى أن البرنامج تنافسي في الأساس، ويهدف إلى احتضان المواهب في العلوم عموما، والفيزياء على وجه التحديد.

اختبار 250 طالبا ضمن المسابقة

وأشار إلى أن الاختيار يجري بشكل إلكتروني، بعد الوصول للعدد المطلوب للتقدم للمسابقة، بما يسمح بإجراء الاختبارات لهم، موضحا أنه جرى فتح باب التسجيل في الدورة الثالثة خلال يوليو الماضي، لـ250 طالباً في المرحلة العمرية من 14 إلى 16 سنة، وفق أسبقية التقدم، وتقديم محاضرات تفاعلية لهم من جانب خبراء في علم الفيزياء النووية.

وأضاف أن الطلاب المتقدمين للمسابقة خضعوا لاختبار تحريري إلكتروني، بالإضافة لإجراء مقابلات شخصية من خلال لجان فرعية من اللجنة التنفيذية لبرنامج جامعة الطفل، للتحقق من السمات الشخصية للطالب، وقدرته على التواصل.

استفادة 13 طالبا من المنحة

وقالت الدكتورة جينا الفقي، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية في الأكاديمية، والمدير الفني لبرنامج جامعة الطفل، إن المنحة استفاد منها 13 طالبا من 9 جامعات حكومية وخاصة، مشيرة إلى أن مسابقة الفيزياء تعمل على رفع كفاءة طلاب جامعة الطفل في مجال الفيزياء، ضمن خطة متكاملة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للنهوض بالعلوم الأساسية، خاصة الفيزياء والرياضيات، ودعم النوابغ لمساعدتهم على الانخراط في ثقافات أخرى، وتهيئة بيئة مشجعة للابداع والابتكار والتواصل.

وأضافت أن المسابقة أتاحت الفرصة للطلاب الفائزين لزيارة معامل الفيزياء النووية في المعهد المتحد للعلوم النووية في روسيا، بالإضافة لتدريبهم على بعض التجارب الحديثة، بهدف زيادة خبرتهم المعملية، مشيرة إلى أن المنحة ستسمح للطلاب بالتعامل مع أحدث التجهيزات والتطبيقات في مجال الفيزياء النووية، ما يعمل على زيادة وع الطلاب بأحدث التقنيات في هذا المجال.