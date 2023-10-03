" كونتكت المالية القابضة " تغلق الإصدار الثاني والأربعين لسندات التوريق بقيمة 1,473 مليار جنيه لمحفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة لشركاتها التابعة

أعلنت شركة " كونتكت المالية القابضة " ،الشركة المصرية الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، في بيان لها صباح اليوم ، عن إغلاقها للإصدار الثاني والأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة " ثروة للتوريق " ، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة " كونتكت للتمويل " وشركاتها التابعة و الشقيقة وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,473 مليار جنيه مقسمة على ٣ شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين ١٣ وحتى61 شهراً .

كونتكت المالية القابضة تغلق إصدارها الثالث خلال 2023 لسندات التوريق لتصل مجموع إصداراتها خلال العام إلى 5,225 مليار جنيه

وقالت " كونتكت في بيانها " أن هذا الإصدار يعد الثالث ليصل إجمالي سندات التوريق التي أصدرتها الشركة خلال العام إلى 5,225 مليار جنيه مصري ضمن برنامج إصدارات بحوالي ١٠ مليار جنيها مصريا اعتزمت الشركة إصدارها لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.

وأوضح البيان أن تغطية الإصدار تأتي من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية،الأمر الذي يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة " ثروة للتوريق " التي كان ولا يزال لها الريادة كونها أول وأكبر مصدر غير حكومي لسندات التوريق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر غير حكومي لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.

وكشف البيان أن شركة " كونتكت المالية القابضة " قامت بدور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من " بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المتحد وسي أي كابيتال" بترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية و" الأهلي فاروس بترويج وتغطية الاكتتاب وقد قام مكتب " علي الدين وشاحي (ALC) " بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب " حازم حسن للمحاسبة والمراجعة " (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة " الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS " على تصنيف ائتماني" AA+. وAA. وA " ، وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2,5 مليار جنيه مصري وقد حازت تلك المحفظة على أحد أعلى التصنيفات الائتمانية لمحافظ التمويل الاستهلاكي الضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.

وبهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات " كونتكت " إلى مايقرب من 26 مليار جنيه بعدد26 إصدار.

ومن جانبه أعرب سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " كونتكت المالية القابضة "، عن فخره بإغلاق هذا الإصدار الثاني والأربعون لسندات التوريق بنجاح.

وتابع زعتر : أن توجيه استثمارات المؤسسات المالية البنكية وغير البنكية نحو محفظتنا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظة التمويل الاستهلاكي التابعة لشركاتنا ،ونقدر بشدة الثقة التي وضعها المستثمرون فينا، مؤكداً علي مواصلة تقديم أفضل الفرص والخدمات للمستثمرين والمجتمع على حد سواء."