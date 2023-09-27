شراكة جديدة بين كونتكت والأورمان لتحقيق التنمية المجتمعية وتوفير أكشاك للأسر الأكثر احتياجا

أعلنت مجموعة كونتكت المالية القابضة ، عن استمرار شراكتها الحيوية مع جمعية الأورمان في دعم الأسر المحتاجة وتحسين ظروف حياتهم وذلك بتوقيعها بروتوكول تعاون استراتيجي جديد مع الجمعية وتأتي هذه الخطوة كتوجه جديد للجهود المشتركة بين الجمعية الأكثر دعما و "كونتكت" الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، للمساهمة في التنمية المجتمعية وتقديم فرص عمل مستدامة.

وقالت "كونتكت"في بيان لها صدر صباح اليوم أنها يجمعها بجمعية الأورمان تاريخ حافل بالتعاون، شهد العديد من المبادرات والأنشطة التي تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأضاف البيان؛ أن هذه الشراكة الجديدة تأتي ڜكتطوير للجهود السابقة، والتي سيتم من خلالها توفير أكشاك لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بهدف توفير مصدر رزق مستدام لهم.

وأشار البيان أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام مجموعة "كونتكت المالية القابضة " بالقيام بدورها المجتمعي ، لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع المحيط بها.

وأكد البيان علي أن تقديم الدعم والمساعدة للفئات البسيطة في المجتمع هو جزء من رؤية الشركة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير الفرص للأفراد لبناء مستقبل أفضل.

وأوضح البيان أنه بموجب هذا البروتوكول، ستعمل" كونتكت" مع الأورمان على توفير الأكشاك للأسر المختارة، لضمان توفير فرص عمل ودخل مستدام؛ ويأتى هذا التعاون ضمن خطة "كونتكت والأورمان" لشراكة تنموية تدعم الشمول المالي والتحول الرقمي ؛ حيث ستكون الأكشاك مجهزة ومزودة بماكينات تحصيل إلكتروني مدعومة من شركة " كونتكت" للدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي وستمتد في عدة محافظات مثل: بني سويف، الفيوم والمنوفية، كما سيتم تدريب المستفدين من الأكشاك على كيفية استخدام الماكينات فى المعاملات اليومية.

وأكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة " كونتكت المالية القابضة" أن هذا البروتوكول يتوج الأنشطة الكبيرة بيننا وبين جمعية الأورمان التى بدأت باهتمامنا بالطفل وزيارة دور الرعاية في المناسبات والأعياد وامتدت للأسر من خلال برتوكول المشروعات

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة" أن هذا التعاون الممتد يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، ولتعزيز الشراكة بين المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات المالية في مصر.

وقدم زعتر ؛ الشكر" لجميع العاملين بمجموعة "كونتكت المالية وجمعية الأورمان" على جهودهم المخلصة في تحقيق هذا التعاون. مؤكدا علي تنفيذ هذا البروتوكول بكل جدية وفعالية، من خلال العمل مشترك لتحقيق أهدافنا المشتركة في خدمة المجتمع وتحسين حياة الأسر الأكثر احتياجاً.

من جانبه أعرب أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان عن تقديره لهذه الشراكة التنموية لما لها من دور في مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات الأكثر فقرا لاسيما المرأة المعيلة وذوي الهمم من خلال المشروعات الصغيرة باعتبارها واحدة من أهم أنشطة جمعية الأورمان لدورها الفعال في تخفيف العبء الاقتصادي،

كما أوضح رئيس جمعية الأورمان أن التحول الرقمي أصبح سمة تغلب على كافة أنشطة الجمعية الأورمان وهو ما تسعى اليه شركة "كونتكت" ضمن خطتها للمسئولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة.