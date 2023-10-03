الرئيس السيسي يضع إكليلين من الزهور على قبري عبدالناصر والسادات

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه كلاً من الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وعزفت الموسيقات العسكرية «سلام الشهيد»، في تقليد عسكري أصيل وفاءًا لشهداء مصر الأبرار.

وضع إكليل من الزهور على قبر السادات

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح الرئيس عددًا من كبار رجال الدولة، وعددًا من قادة القوات المسلحة، وقدامى قادة حرب أكتوبر المجيدة.

وضع إكليل من الزهور على قبر عبد الناصر

ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر في كوبري القبة، ومصافحة عددًا من أفراد أسرته؛ إذ وضع إكليل من الزهور، وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.