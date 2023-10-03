«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: حفظ الله مصر آمنة مطمئنة

أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر.

وقال عبدالرازق في البرقية: «يشرفني أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء المجلس بأصدق التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، تلك الذكرى المجيدة التي نستعيد فيها لحظات المجد والعزة والقوة، التي صاغها أبطالنا البواسل في ملحمة سطروا فيها للتاريخ كيف استردوا الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين، بعد نصر يزداد شأنه والفخر به عاماً بعد عام».

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: «تحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، الذي حقق ذلك النصر التاريخي منذ خمسين عاما، لتتحول بفضل الله وفضل تضحياته أرض سيناء من ساحة معارك إلى واحة تعمير ونهضة شاملة».

وأكمل الرئيس: «أنتهز هذه المناسبة لأؤكد لكم فخرنا جميعا بجهودكم العظيمة المخلصة في بناء الدولة العصرية، وندعو الله عز وجل أن يوفقكم في مسيرتكم ويسدد خطاكم، ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، قائدا لمصرنا، ومدافعا عن أمتنا ومنطقتنا وقارتنا، فَسِر على بركة الله وتوفيقه، حفظ الله مصرنا العزيزة آمنة مطمئنة، وكلل جهودكم بالتوفيق والنجاح».