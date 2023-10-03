يوم للحكي ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يستضيف بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، منصة الحكواتي، وهي فعالية خاصة بفن الحكي المسرحي، غدا الأربعاء، حيث يتم تقديم ورشة قصيرة تعريفية بفن الحكي وصناعة الحكاية، ويقدمها المخرج ومدرب الحكي محمد عبد الفتاح، وذلك من الرابعة عصرا وحتى السادسة والنصف مساء.

ليلة حكي لمنسق منصة الحكواتي

كما يقوم منسق منصة الحكواتي المخرج المسرحي ومدرب التمثيل والحكي محمد عبدالفتاح بتقديم ليلة حكي بمشاركة مجموعة من رواة الحكايات من السابعة والنصف ولمدة ساعة.

ويشارك في تقديم الحكايات مجموعة من صناع وصانعات الحكايات المصريين، وسيكون موضوع الحكايات خاص بذكريات الطفولة الشخصية للمشاركات والمشاركين عن حرب أكتوبر.

والجدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، انطلقت دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، ولطفي لبيب، وإيهاب فهمي ولقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.