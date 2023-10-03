«شغف» العراقي يرصد نظرة المجتمع للمرأة عالميا بـ«أيام القاهرة للمونودراما»

قدمت جمهورية العراق، العرض المسرحي «شغف»، اليوم، ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة 2023، بحضور جماهيري لافت لعدد كبير من الشباب من أغلب الدول المشاركة، والجمهور المهتم بالفن عموما، وبفن المونودراما خاصة.

معلومات عن عرض شغف

العرض يتحدث عن امرأة تتذكر الويلات والأفراح إن وجدت بحياتها، مرورا بطفولتها وحبيبها وزواجها، وظروف البلد الذي تعيش فيه، ونغوص في العلاقة بين الرجل والمرأة ونظرة المجتمع الشرقي للمرأة، تتطرق للرومانسية في ما نكتب والواقع المؤلم الذي نعيشه، وتفضح الازدواجية المتجذرة بهذه العلاقة، وكيف أن الأزمات والحروب تكون المرأة هي الخاسر الوحيد فيها.

وتحاول البطلة أن تنقل معاناة هذا الكائن الحالم الجميل الذي يشكل نصف المجتمع، بل أحيانا أكثر من النصف، ومع ذلك تتحول المرأة من كائن جميل إلى ضحية أو طعام لموائد الاغتصاب المستمرة على مساحات كبيرة من هذا الوطن العربي الكبير.

وهناك صرخة مدوية ومستمرة تملأ سماؤنا عبر العصور القديمة والحديثة، ومحاولة للخروج بالمرأة العربية من هذا النفق المظلم، الذي وجدت نفسها وسطه دون إرادتها، والمحاولة مستمرة للخروج إلى فضاء يعيد للمرأة العربية هيبتها ودورها ببناء الأسرة والمجتمع العربي، ومستقبل مشرق.

شغف تأليف جميل الرجة، تمثيل رانيه المختار، الكوريوغراف محمد اندومي، تصميم وتنفيذ الموسيقى حسين جميل، سينوغرافيا وإخراج علي عادل السعيدي.

والجدير بالذكر، أن الدورة السادسة من المهرجان يشارك بها عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي و منصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، انطلقت دورته السادسة في الفترة من 1 وتستمر حتى 5 أكتوبر، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة الكبيرة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.