رابط التسجيل في التأمين الصحي 2023 بخطوات بسيطة

تعد منظومة التأمين الصحي الشامل، من أبرز إنجازات الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية، التي بدأ تطبيقها في عدد من المدن المختلفة، ويحرص الكثير من المواطنين المستحقين للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، على الاشتراك به، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة رابط التسجيل في التأمين الصحي 2023.

رابط التسجيل في التأمين الصحي 2023 والخطوات

- يدخل الراغب في التسجيل بالتأمين الصحي على بوابة مصر الرقمية، للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل من هنا.

- ثم يسجل الدخول على الحساب الشخصي الخاص به على بوابة مصر الرقمية.

- ثم يجري اختيار خدمات التأمين الصحي الشامل.

- وبعدها اختيار خدمة تسجيل بيانات الأسرة التأمينية.

- ثم اختيار المحافظة حسب بيانات الإقامة الواردة في بطاقة الرقم القومي.

- وبعدها استكمال بيانات الأسرة واستكمال بيانات المستفيدين الذين جرى عرضهم في شاشة البيانات الأساسية للأسرة التأمينية.­

- ثم تظهر رساله للمواطن مفادها تم حفظ بياناتك بنجاح.

وفي حالة الرغبة في إضافة مستفيد جديد، يتم إجراء الآتي:

- الضغط على إضافة مستفيد آخر.

- إدخال الرقم القومي للمستفيد.

- وبعدها استكمال بيانات المستفيد.

- وبعد حفظ البيانات بنجاح وبعد مرور 48 ساعة، يمكنكم التوجه لوحدة الرعاية الأولية التي سبق اختيارها، لتسديد الاشتراك واستلام الكارت التأميني، والحصول على مميزات التأمين الصحي الشامل الجديد.