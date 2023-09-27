تقديم 9.8 مليون خدمة صحية لأهالي بورسعيد ضمن «التأمين الصحي الشامل»

قال الدكتور محمد الكيكي، المدير العلاجي لهيئة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، إن منظومة التأمين الصحي الشامل بدأت بإشارة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق نظام جديد للخدمة الصحية في مصر، كانت نواتها محافظة بورسعيد، وكلف الدكتور أحمد السبكي برئاسة هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي.

3 هيئات في المنظومة

وأضاف خلال تقرير تلفزيوني عرضه برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أنه جرى تقسيم الهيئات بواقع هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وتعد الهيئة الممولة للخدمات الطبية، وهيئة الرقابة والاعتماد، وهي المسؤولة عن متابعة الأداء واعتماد المنشآت.

وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية تتكون من 44 منشأة بواقع 9 مستشفيات و35 وحدة ومركز معتمدين من هيئة الرقابة والاعتماد، وكانت أول مستشفى جرى تسجيلها واعتمادها هي مستشفى النصر التخصصي للأطفال.

خدمات لم تقدم من قبل

وأوضح أن هناك خدمات كثيرة قبل المنظومة لا تقدم في بورسعيد مثل عمليات جراحة القلب وقساطر القلب، موضحا أنه جرى تقديم 9.8 مليون خدمة صحية للمواطنين منذ انطلاق المنظومة في بورسعيد، وتختلف الخدمة من رعاية أولية إلى ثانوية والثالثية، وفقا لتقسيم الخدمة الصحية.