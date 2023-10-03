مغامرو الدراجات البخارية ينطلقون برحلة «القاهرة - دهب».. «رافعين شعار سيناء آمنة»

انطلقت مجموعة من الشباب ورجال الأعمال، بالدراجات النارية من القاهرة إلى مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، في رحلة نظمتها «رابطة محبي ركوب الدراجات البخارية» احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتنشيطًا للسياحة بمصر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، على مدار الـ4 أيام في الفترة من 3 حتى 7 أكتوبر الحالي.

مغامرو الدراجات البخارية في رحلة «القاهرة - دهب»

من جانبه، قال أحمد رأفت، رئيس الرابطة «جئنا لمحافظة جنوب سيناء للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وبغرض تنشيط السياحة، بمشاركة مجموعة من الشباب، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، ووصلنا الآن إلى مدينة شرم الشيخ وفي طريقنا لمدينة دهب ثم ننطلق يوم 6 أكتوبر لمدينة طابا لالتقاط الصور التذكارية.

عامر: منطلقون إلى «دهب» ونشكر الجهات الأمنية

قال محمد عامر، وهو من المشاركين بمغامرة الدراجات البخارية «نحن منطلقون في اتجاه مدينة دهب بغرض المغامرة»، مضيفًا، من المؤكد أن تجمعنا كفريق واحد وأسرة واحدة متحدة تجمعنا هواية مشتركة وهي قيادة الدراجات البخارية أمرًا رائعًا، هذه الهواية شيقة وتعكس، أجواء المغامرة، وكل ما يلزمنا لتلك المغامرة إصدار تصاريح من الجهات الأمنية، مضيفًا، لا نغفل توجيه الشكر لهم على التسهيلات التي قدمت، بالإضافة إلى الجهود المبذولة للتأمين المغامرين الذين انطلقوا معنا في رحلتنا.

قاسم: أعشق مغامرة ركوب الدراجات على الطرق السريعة

وقال حازم قاسم، أحد المشاركين، إنه أعمل بمجال الخدمات البترولية، ويعشق مغامرة ركوب الدراجات على الطرق السريعة، و«نشاط نقوم به سنويًا مع اختلاف الأماكن التي نذهب إليها».

وأضاف، هذه الرحلة قررنا أن تكون بمحافظة جنوب سيناء للاحتفال بالذكرى الـ50 لأعياد أكتوبر، بهدف إرسال رسالة للعالم مفادها أن سيناء آمنة، وتتمتع بمناظر طبيعية خلابة، وطقس رائع يشجع على ممارسة الأنشطة المختلفة.

العيسوي: نحاول جاهدين أن نصل لكل مكان بمصر

وأضاف اللواء محمد العيسوي، أننا كمجموعة محبة لركوب الدراجات البخارية نجتمع بالرحلات السنوية بمدن مختلفة منها «شرم الشيخ وسيوة ودهب والأقصر وأسوان والغردقة»، ونحاول جاهدين أن نصل لكل مكان بمصر بالدراجات، واليوم خرجنا بعد إخطار كل الجهات المعنية والتنسيق معها، من بوابة ماستر السخنة بالطريق الإقليمي لطريق السويس حتى النفق وصولا لمدينة شرم الشيخ ثم نستعد للذهاب إلى «دهب».

وأوضح أننا ننطلق غدا من مدينة دهب إلى سانت كاترين والعودة لدهب ثم الانطلاق بعد غدٍ لمدينة نويبع والرجوع مرة أخرى لدهب ويوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر، ونذهب لمدينة طابا لالتقاط الصور التذكارية والعودة لمدينة دهب ثم نغادر السبت مغادرة إلى القاهرة.