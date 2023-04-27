سماء الأقصر تتزيّن بـ55 رحلة بالون طائر.. «1500 سائح عاشوا مغامرة رائعة»

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الخميس، تحليق 55 رحلة بالون طائر تقل على متنها 1500 سائح من مختلف الجنسيات مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للطيران بحسب ما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

أعلى معدل رحلات منذ الإنشاء

وأوضح الطيب، أن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا وإقبالا من السائحين، لما تمثله لعشاق المغامرة من متعة ليس لها نظير في مصر كلها، مؤكدا أن البالون لأول مرة يحقق أعلى معدل رحلات منذ انشاءه حيث حقق 68 رحلة على متنها 1900 سائح.

توفير أكثر من ألفي فرصة عمل

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أن البالون الطائر، ساهم في توفير أكثر من ألفي فرصة عمل لشباب الأقصر يعملون في 17شركة سياحية، حيث تمثل تلك الصناعة موردا مهما للدخل القومي المصري.

المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به محافظة الأقصر على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو محيطات أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.