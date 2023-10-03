أمر بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا.. ما القصة؟

أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري، احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة والاستيلاء على المال العام.

ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة

وأفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام، مساء اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العامة تجري تدابير قضائية حول «سلوكات مؤثمة»، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج الكبرى.

وأوضح البيان أن المحامي العام بمكتب النائب العام الليبي، تصدى لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقر لدى المحقق وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكية، بتعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء دون وجه حق على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.

نشر وثائق لعمليات نقل للأموال إلى شركة ابن الجراري

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرر بوقت سابق، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام الجراري وإعفاءها من العمل بوزارة الخارجية الليبية، بسبب شبهات فساد واختلاس للمال العام، حيث أتت تلك التطورات بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب للسفيرة تطلب فيه من آخرين تزوير وتدليس فواتير من أجل تحويل أموال من ودائع علاج المرضى إلى حساباتها الخاصة، بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية، وبعد نشر وثائق لعمليات نقل للأموال إلى شركة ابنها.