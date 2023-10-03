«القاهرة الإخبارية»: النائب العام الليبي يستدعي المطلوبين في كارثة درنة للتحقيق

أكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، أنّ التحقيقات بشأن الفيضانات التي شهدتها عدة مدن في البلاد وعلى رأسها «درنة» وراح ضحيتها آلاف الضحايا، جارية وتستغرق وقتا، مشيرًا إلى أن النيابة تستدعي الأشخاص المطلوبين بتحقيقات الفيضانات، وفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد، أن الحبس الاحتياطي لأي متهم ثبت تورطه في آثار الكارثة، موضحًا أنّه سيتم إعلان تفاصيل تحقيقات كارثة درنة عندما تسمح الظروف، ومشددًا على أنّ القضاء عازم على الوصول إلى الحقيقة بشأن كارثة درنة.

وأشار النائب العام، إلى إنه سيتم إعلان تفاصيل تحقيقات كارثة درنة عندما تسمح الظروف، مؤكدًا أن القضاء عازم على الوصول إلى حقيقة الكارثة.