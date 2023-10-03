تحصين 801 رأس ماشية بحملات بيطرية في دسوق

أكد الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، أنه في إطار برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية، لدى صغار المربين بالقرى، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء الدكتور، إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم تنفيذ القافلة العلاجية البيطرية المجانية، في قرية العجوزين، التابعة لمركز دسوق، اليوم الثلاثاء، وذلك بالاشتراك مع معهد تناسليات الهرم ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية.

فحص 801 حالة حيوان

وأشار وكيل بيطري كفر الشيخ، عبر بيان، إلى أنه تم اختبار عدد من الماشية العشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بـ104، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ212، وعلاج الطفيليات والتجريع لـ164 حالة وتم عمل 16 عمليات جراحية، بالإضافة إلى تحصين 145 حيوانا بالتحصينات غير السيادية، وتم رش 89 رأس حيوان، وتم تجريع أغنام بـ72، بإجمالي 801 حالة.

استمرار الحملات البيطرية للكشف علي الماشية

وأشار أن الحملات البيطرية في محافظة كفر الشيخ، مستمرة على مدار الشهر الجاري، والتي تحرص على القضاء على الأمراض المعدية والمستوطنة لدى الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام.

شارك في أعمال القافلة كلا من الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد تناسليات، وإشراف الدكتور عارف حمادة علي، مدير إدارة التناسليات، والدكتور عبدالستار شعوط، مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتور أسامة الطوخي، مدير إدارة التلقيح الاصطناعي، والدكتوره أماني رامون، مدير إدارة دسوق البيطرية، في محافظة كفر الشيخ.