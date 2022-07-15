حصاد الزراعة في أسبوع.. تكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة أمراض الحيوانات

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، «الانفوجراف الأسبوعي» في نسخته رقم 99، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 8 وحتى 14 يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع شهد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان توقيع بروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث، بهدف توفير الدعم الفني واللوجيستي والمالي وتوزيع رؤوس عجلات عشار من سلالات عالية الإنتاجية علي الأسر الأكثر احتياجا، كما تابع القصير مع قيادات الوزارة منع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

تكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض

وسلط الانفوجراف الضوء على توجيه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، فضلا عن الجولة المفاجئة التي قام بها وزير الزراعة لتفقد أعمال جهاز حماية الاراضي ومديريات الزراعية بطريق مصر الاسكندرية الزراعي، في جولة مرور مفاجئة خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

كما عقد الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، اجتماعا مع أعضاء لجنة العلم والتكنولوجيا على المستوي الوطني لمناقشة الخطة التنفيذية لإستراتيجية مركز بحوث الصحراء لمكافحة التصحر 2022-2030، كذلك التقى الدكتور سعد موسى، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية مع المستشار الزراعي الهولندي الدكتور ميلي لينسترا؛ لبحث تبادل الخبرات العلمية والاكاديمية بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية والجامعات الهولندية.

تكثيف المرور على شوادر بيع الأضاحي

وقام الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، بتكثيف المرور على شوادر بيع الأضاحي وأماكن ذبح الأضاحي للاطمئنان على وجود حيوانات جيدة صحيحة سليمة للأضاحي ولحوم سليمة صحيحة في عدة مواقع ببعض المحافظات، كما مر أيضا الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة يرافقه الدكتور ناجح غربية وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، بالمرور على الزراعات الصيفية للاطمئنان عليها، خاصة محاصيل القطن والأرز والذرة، وأيضا متابعة إجراءات منع التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

كذلك أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص أنشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير2022 وحتى نهاية يونيو 2022، والذي تضمن تنفيذ 277 قافلة بيطرية علاجية، كما واصلت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت حديقة الحيوان 150 ألف زائر، كما استقبلت المجازر الحكومية 19 ألف رأس أضحية.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، التوصيات التي أقرها المشاركون في ورشة العمل التدريبية في مجال «تحديات الأمن الغذائي»، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.