«تمكين المرأة».. مكتسبات تاريخية في 9 سنوات ومستمرة حتى 2030

رغم تجاوز سنها الخمسين عاماً، فإن السيدة أمانى رضا ما زالت تعمل وتكد فى مهنة صناعة الحلويات، إلى أن نجحت فى أن تكون ضمن أهم 10 عارضات فى جميع معارض الغرفة التجارية بالإسماعيلية والمعارض الأخرى.

قرض «مستورة» ساعد «أمانى».. مشروع «الحلويات الطازجة» نجح

حققت السيدة أمانى رضا شهرة واسعة منذ عدة سنوات فى صناعة الحلويات الطازجة بعدما قررت فتح مشروع خاص بها، اقتصر فى بدايته على الأقارب والجيران، إلا أنها نجحت فى توسيعه بعد حصولها على قرض «مستورة» من بنك ناصر الاجتماعى.

سيدة الإسماعيلية: حصلت على 20 ألف جنيه بدون فوائد والمبلغ ساعدنى فى زيادة المبيعات

تقول السيدة أمانى، لـ«الوطن»، إنها حصلت على قرض بقيمة 20 ألف جنيه، تم سدادها بدون فوائد، ضمن مبادرات رئيس الجمهورية بدعم المشروعات متناهية الصغر. وأضافت أنها نجحت بهذا القرض فى تغيير شكل المشروع بالكامل، ونجحت فى زيادة مبيعات المشروع بنسبة 80% تقريباً، بعد أن استطاعت زيادة الخامات المستخدمة».

وقالت «أمانى» إن القرض نجح فى زيادة حجم المبيعات بشكل كبير، وساعدنى فى تكوين علاقات أكبر مع عدد من السيدات المكافحات ممن تعرضن لظروف اقتصادية مختلفة. وتابعت: «زوجى توفى وأنا فى عمر الـ36 عاماً تقريباً، وترك لى 4 أطفال أكبرهم كان فى الصف الخامس الابتدائى، وأصغرهم طفل عمره 4 سنوات، ولم يكن هناك مصدر للدخل، لكن كانت هناك إرادة كبيرة منِّى فى تربية أولادى بشكل حسن، وتخريج جيل قادر على خدمة مجتمعه بشكل كبير».

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اضطرت «أمانى»، على مدار سنوات إلى العمل فى أكثر من وظيفة، إلى أن استقرت مع اقترابها من سن الخمسين على صناعة الحلويات قائلة: «سمعت عن مبادرة القروض الميسرة التى أطلقها الرئيس السيسى، وقررت الاستفادة منها، وبعد القرض كانت هناك تسهيلات أخرى ساعدتنى فى التسويق، وهو ما كان سبباً فى نجاح المشروع». ووجهت «أمانى» الشكر للرئيس السيسى على استفادة المرأة المعيلة والأسر المصرية المتوسطة بمبادرات مستمرة تعمل على رفع العبء عنهم.