مايا مرسي تبحث مع مديرة التنمية البشرية بالبنك الدولي تمكين المرأة اقتصاديا

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مع الدكتورة فادية سعادة مديرة التنمية البشرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والتي تزور مصر حالياً لأول مرة بعد توليها المنصب الجديد، لبحث سبل التعاون بين المجلس والبنك الدولي في مجالات التمكين الاقتصادي والشمول المالي للمرأة.

مجالات تمكين المرأة

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بالدكتورة فادية سعادة بمقر المجلس، وثمنت التعاون بين المجلس والبنك الدولي في ملف تمكين المرأة، والتي يأتي من بينها ختم المساواة بين الجنسين والذي أطلقته مصر، وتم الاسترشاد فيه بنموذج المساواة بين الجنسين الذي وضعه البنك الدولي، ويهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وزيادة الممارسات التي تساعد علي ترقّي النساء إلى المناصب العليا في الشركات المختلفة، مشيرة إلى أنَّه بالفعل تم توثيق نموذج منح الختم لشركتين في القطاع الخاص في مجال الاتصالات والقطاع المصرفي.

مرصد المرأة المصرية

وأكّدت مايا مرسي أهمية توثيق تجربة مصر الناجحة في العديد من المجالات ونقلها إلى الدول المجاورة للاستفادة منها، مشيرة إلى مرصد المرأة المصرية ،الذي أسسه المجلس كآليه لمتابعة وتقييم تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2023، وبرنامج تحويشة أو مشروعات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، والذي يعني تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.

وأضافت أنَّ تحويشة هو ثمار التعاون من 2017 بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري، وتم دمج تحويشة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكّدة أنَّ الشمول المالي للمرأة واحدة من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي.

تمكين المرأة اقتصادياً

وعبرت مايا مرسي عن سعادتها باستمرار التعاون بين الجانبين ودعم المجلس وملف المرأة خلال الفترة المقبلة.

فيما أعربت الدكتورة فادية سعادة عن سعادتها بزيارة المجلس القومي للمرأة، مشيدة بجهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، وبنشاط المجلس القومي للمرأة بهذا الملف، متطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين في مجال تمكين المرأة اقتصادياً.