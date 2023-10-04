عاجل.. غياب 11 لاعبا عن قائمة الأهلي أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر

استبعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، 11 لاعبًا من قائمة فريقه التي ستواجه نادي إنبي، في نصف نهائي كأس مصر لنسخة موسم 2022-2023، في اللقاء الذي من المقرر إقامته في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

رضا سليم على رأس غيابات الأهلي أمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر

وضمَّت قائمة غيابات الأهلي أمام إنبي كلا من: حمزة علاء، معتز محمد، رضا سليم، عمرو السولية، خالد عبدالفتاح، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، محمود متولي، رامي ربيعة، صلاح محسن، محمد زعلوك.

وكان كولر قد ضم 21 لاعبًا، لقائمة الفريق الأحمر التي ستواجه إنبي، بقيادة المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، الذي غاب عن المشاركة في لقاء سان جورج الإثيوبي، بسبب عدم قيده أفريقيا خلال شهر أغسطس الماضي، لتتأجل مشاركته في البطولة القارية مع القلعة الحمراء إلى دور المجموعات.

وعاد أكرم توفيق نجم النادي الأهلي، للتواجد في قائمة القلعة الحمراء، بعد غياب طويل منذ الموسم الماضي، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية خلال مسيرته مع الشياطين الحمر.