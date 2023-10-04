آخر ظهور للدكتور هاني الناظر قبل تعرضه لوعكة صحية.. اعتذار وتوضيح

ظل اسمه مقترنًا بالمساعدات المجانية التي لا تتوقف مُطلقًا، إنه الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية الذي لا يرد سائلا أو محتاجا، إذ تحولت صفحته الشخصية لروشتة علاج للأمراض الجلدية المختلفة، ولا تخلو التعليقات على المنشورات المختلفة من أسئلة متابعيه ومساعدته لهم، قبل أن تتحول لساحة من الدعاء له بالشفاء العاجل بعدما أعلن تعرضه لوعكة صحية، وطلب نجله الدعاء له.

تحذير لمتابعيه من تحديثات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التي تبقى حائلا بينه وبين استفسارات متابعيه، وتنبيه بضرورة المتابعة المباشرة لحسابه الرسمي لمعرفة الرد على الاسئلة الصحية العاجلة، كان هذا الظهور الأخير للدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية على موقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، إذ شارك بصورة له بدت فيها ملامحه بصحة جيدة، مدونًا: «السيدات والسادة الأصدقاء والمتابعين لصفحتي أنا من عينيا الاثنين طبعًا استقبل أسئلتكم الطبية وأجاوب عليها كالمعتاد ولكن يبدو للأسف أنه حدث تغير مفاجئ في نظام الفيس بوك بحيث أصبحت المنشورات لا تظهر إلا لعدد قليل جدا من حضراتكم يختاره نظام الفيس بوك وبالتالي لا يصلني على الصفحة إلا عدد محدود للغاية من الأسئلة التي قد يرى أصحابها منشوراتي بالصدفة».

وتابع «الناظر»: «قد يكون الحل للتغلب على هذه المشكلة أن يقوم صاحب السؤال أو من يريد متابعة ما أنشره هو الدخول مباشرة على صفحتي لمتابعة المنشورات دون أن ينتظر ظهورها بالصدفة على التايم لاين على صفحته».

هاني الناظر يتعرض لوعكة صحية شديدة

وكان الدكتور هاني الناظر، كشف عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا من خلال منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مدونًا: «بعتذر لحضراتكم عن عدم قدرتي على استقبال أسئلتكم الطبية والإجابة عليها، ولا قدرتي على استقبال المكالمات التليفونية بسبب مروري بوعكة صحية شديدة.. أسأل حضراتكم الدعاء وربنا يبارك في صحتكم جميعا ويحفظكم».

وعلى الفور، بدأ الرواد يعلقون على المنشور سائلين الله الشفاء العاجل للطبيب، معلقين: «ألف سلامة على حضرتك يا دكتور، ربنا يشفي حضرتك ويطمنا عليك ويحفظك من كل مكروه»، وعلق آخر: «ألف سلامة عليك دكتورنا العزيز، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب».

هاني الناظر يخضع لعملية جراحية

وأوضح الدكتور محمد الناظر، نجل هاني الناظر على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»، في وقت سابق، أن والده يخضع لعملية جراحية، طالبا الدعاء له، قائلا: «والدي دكتور هاني الناظر في وعكة صحية شديدة جدا، وإن شاء الله داخل يعمل عملية الصبح، وحقيقي محتاج دعاءكم، ربنا يقومه بالسلامة ويعديها على خير».