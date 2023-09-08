هاني الناظر يحذر المواطنين: لا يوجد ما يسمى طب الأعشاب أو البديل

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن تناول جرعة زائدة من الفيتامينات تؤدي إلى مشاكل في الكبد، ولابد من الحصول عليها بنظام محدد.

مشاكل الطب البديل

وأضاف «الناظر»، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن تناول أي شيئ بهدف علاجي بدون الحصول على وصفة الطبيب، حتى وإن كانت طبيعية لأنها تؤدي إلى مشاكل خطيرة، محذرا من تناول الوصفات الطبيعية التي تنتشر عبر صفحات السوشيال ميديا.

وتابع «الناظر» أنه لا يوجد تخصص يسمى طب أعشاب أو طب بديل، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا أصبحت مجالا لانتشار الوصفات الطبية الخاطئة في أي مجال.