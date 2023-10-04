كيفية التقديم بموقع إعداد المفتين عن بعد.. اعرف شروط القبول

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أنّ فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بموقع إعداد المفتين عن بُعد التابع للدار للعام الدراسي 2023-2024، للمجموعة الثانية بالدفعة الثانية عشرة، مستمر حتى موعد أقصاه نهاية أكتوبر الجاري.

وترصد السطور التالية، شروط القبول بموقع إعداد المفتين عن بعد، وماهية البرنامج وكيفية التقديم، وفق ما أوضحته دار الإفتاء المصرية.

شروط القبول بموقع إعداد المفتين عن بعد

- أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل.

- أن يجيد التعامل مع الكمبيوتر.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

أهداف البرنامج

يقدم موقع إعداد المفتين عن بعد نظاما تأهيليا وتدريبيا على الإفتاء باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني على الأسس العلمية الدقيقة، والمعايير التربوية الحديثة.

مدة الدراسة

مدة الدراسة 3 سنوات وتشرف على موقع إعداد المفتين عن بعد لجنة علمية مشكلة من كبار علماء الأزهر الشريف.

المستندات المطلوبة

- صورة المؤهل العلمي.

- صورة شخصية.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمصريين.

- صورة جواز السفر لغير المصريين.

- السيرة الذاتية.

كيفية التقديم

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّه للتسجيل بموقع إعداد المفتين عن بعد، ملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي:

https://iftaa-student-affairs.com/Applicants/Create

خطوات للتسجيل الصحيح

- تقدم المستندات من خلال استمارة التقدم إلكترونيًا بالموقع فقط.

- مراعاة استخدام جهاز كمبيوتر شخصي لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

- مراعاة ألا يزيد حجم الملفات المرفوعة عن 2 ميجا بايت لكل ملف.

- مراعاة تسجيل البيانات بنفس ترتيب حقول الاستمارة، والانتظار حتى تحميل البيانات والملفات بشكل سليم.

- في نهاية التسليم يرجى انتظار ظهور رسالة تفيد بأنه «تم حفظ طلبك بنجاح».