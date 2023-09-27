رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دار الإفتاء توضح حكم النيابة عن الغير في صلاة الاستخارة

كتب:

محمد أباظة
06:47 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
صلاة الاستخارة

صلاة الاستخارة

أوضحت دار الإفتاء حكم النيابة عن الغير في صلاة الاستخارة، قائلة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» إنه يجوز أن يصلِّي الشخص عن غيره صلاة الاستخارة، فتُصلي الأُم عن بنتها والصديق عن صديقه؛ ففيه الإعانة على فعل الخير.

حكم النيابة عن الغير في صلاة الاستخارة

وتابعت دار الإفتاء المصرية، في منشورها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه من المتفق عليه فقهًا أنَّ صلاة الاستخارة سُنَّة؛ فيستحب لمن عزم على فعل شيء وكان لا يدري عاقبته، ولا يعرف إن كان الخير في تركه أو الإقدام عليه أن يصلي صلاة الاستخارة؛ وهي ركعتان من غير صلاة الفريضة، يقول المصلِّي بعدهما أو فيهما الدعاء الوارد عن النبي ﷺ: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم..» الحديث (رواه البخاري).

صلاة الاستخارة

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المختار جواز صلاة الشخص عن غيره صلاة الاستخارة، كأن تُصلي الأُم عن ابنتها والصديق عن صديقه، لما في ذلك من الإعانة على فعل الخير؛ لقوله ﷺ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (رواه مسلم).

اقرأ المزيد:

ما حكم قراءة كتب السيرة في ذكرى المولد النبوي؟.. «الإفتاء» تجيب

«الإفتاء» توضح حكم الاحتفال بذكرى المولد النبوي 2023

أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: تحريم أكل الحمير جاء خوفا على الإنسان

«الإفتاء» توضح آداب دخول المنزل وزيارة الأهل في الهدي النبوي
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.