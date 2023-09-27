دار الإفتاء توضح حكم النيابة عن الغير في صلاة الاستخارة

أوضحت دار الإفتاء حكم النيابة عن الغير في صلاة الاستخارة، قائلة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» إنه يجوز أن يصلِّي الشخص عن غيره صلاة الاستخارة، فتُصلي الأُم عن بنتها والصديق عن صديقه؛ ففيه الإعانة على فعل الخير.

حكم النيابة عن الغير في صلاة الاستخارة

وتابعت دار الإفتاء المصرية، في منشورها عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أنه من المتفق عليه فقهًا أنَّ صلاة الاستخارة سُنَّة؛ فيستحب لمن عزم على فعل شيء وكان لا يدري عاقبته، ولا يعرف إن كان الخير في تركه أو الإقدام عليه أن يصلي صلاة الاستخارة؛ وهي ركعتان من غير صلاة الفريضة، يقول المصلِّي بعدهما أو فيهما الدعاء الوارد عن النبي ﷺ: «اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم..» الحديث (رواه البخاري).

صلاة الاستخارة

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المختار جواز صلاة الشخص عن غيره صلاة الاستخارة، كأن تُصلي الأُم عن ابنتها والصديق عن صديقه، لما في ذلك من الإعانة على فعل الخير؛ لقوله ﷺ: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» (رواه مسلم).