«الهجرة غير الشرعية أسباب ومخاطر» ندوة في مركز شباب الشوكة بدمنهور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إدارة البرامج الثقافية والتطوعية، ندوة بعنوان «الهجرة غير الشرعية أسباب ومخاطر»، بمركز شباب الشوكة في دمنهور، وبحضور عدد كبير من الشباب والمهتمين.

الهجرة غير الشرعية ندوة في دمنهور

وحاضرت في الندوة الكاتبة فايزة الجنبيهي، وأكدت على خطورة الهجرة غير الشرعية، وقامت بتسليط الضوء على الأسباب التي تؤدي إلى انتشارها والتحديات والمخاطر التي يتعرض لها الأشخاص الذين يقررون الهجرة غير الشرعية، ومنها الاستغلال والاتجار بالبشر.

دور الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية

كما شهدت الندوة تسليط الضوء على دور الدولة والأسرة في مواجهة تلك الظاهرة من خلال توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتعزيز وعيهم بالبدائل القانونية والآمنة المتاحة لتحسين الظروف المعيشية وتوفير الفرص الاقتصادية للشباب، واختتمت الندوة بجلسة نقاشية قام خلالها الحضور بطرح أسئلتهم ومشاركة آرائهم حول الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تضافر كل الجهود للحد من الهجرة غير الشرعية، وتكثيف برامج وخطط وحملات التوعية للشباب عن المخاطر والآثار الناجمة عنها.