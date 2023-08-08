«الهجرة»: تدريبات حرفية لسيدات في البحيرة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنّ الوزارة نفذت برامج لـ18 متدربة من السيدات، من الفئات العمرية من سن 18 إلى 45 عاما، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، واللاتي حصلن فيها على تدريب حرفي على تخصص الخياطة وأعمال التطريز في محافظة البحيرة قرية كوم البركة، خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، ضمن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead»، بالتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية

وأوضحت الوزيرة، أنّ ذلك جاء أيضا في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وفي إطار تنفيذ برامج تنموية أخرى تشمل تدريبهم على مكون ريادة الأعمال والتثقيف المالي، في الفترة من 23 يوليو حتى 3 أغسطس 2023.

وتابعت السفيرة سها جندي أنّه جرى تنفيذ التدريب في محافظة الأقصر بقرية القرنة لـ21 سيدة من الفئات العمرية من 18 إلى 45 عاما، ضمن نفس المشروع، وروعي أن يتم التدريب في محافظة الأقصر من الساعة الرابعة عصرا، مراعاة لدرجات الحرارة المرتفعة في القرية والتخفيف على المتدربات.

التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وقالت وزيرة الهجرة إنّ برنامج التوعية اعتمدت على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية، لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها، إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات المهمة.

وذكرت الوزيرة أنّ مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» يهدف إلى العمل على تشجيع توفير بدائل للهجرة غير الشرعية، من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة، وتضمن التدريب العديد من الموضوعات المهمة، منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع، وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.

يذكر أنّ المجلس القومي للمرأة، إحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية، عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.