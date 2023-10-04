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«المركزي»: صافي احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 34 مليونا و970 ألف دولار

كتب:

منة العشماوي
02:28 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، منذ قليل، أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 34,970.0 مليون دولار أمريكي، في نهاية سبتمبر 2023.

وكان صافي الاحتياطيات الدولية 34,928.4 مليون دولار أمريكي في نهاية أغسطس الماضي.

يذكر أن وكالة فيتش سوليشنز العالمية، رفعت توقعتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.4% نهاية العام المالي 2022-2023، وذلك بعد أن جاء الناتج المحلي في الربع الأول من العام، أقوى من توقعات السنة السابقة.

أشارت الوكالة إلى أن قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري، سيمنع حدوث تباطؤ في النمو، كما أن العجز في الحساب الجاري من المتوقع أن يتقلص من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 إلى 3.6% في عام 2023.

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