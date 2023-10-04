2140 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية في سوهاج

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، جمعية الأورمان في تنفيذ 2140 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين بالمحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية حتى الآن من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة.

النهوض بالأسر الأولى بالرعاية

جاء ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية ما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظة، منوهًا بأن الجمعية تجري عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز المحافظة.

استقبال جميع حالات الأطفال

وأشار إلى أن جمعية الأورمان تعلن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، ويجرى الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.