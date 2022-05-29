«أورمان سوهاج» توزع 30 ألف كيلو لحوم على 15 ألف أسرة

تستكمل جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في توزيع عدد 30 ألف كيلو لحوم على 15 ألف أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بإشراف من وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بسوهاج.

توزيع اللحوم بمحافظة سوهاج بالتنسيق مع وزارة التضامن

وقال ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن عملية توزيع اللحوم جاءت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج من خلال عمل أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى والبحث الميداني، الذي يقوم به فرع الجمعية بالمحافظة ووفقا لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظا على حقوقهم.

التوزيع بقرى ومراكز سوهاج المختلفة

ولفت إلى أن عملية التوزيع تشمل قرى مراكز محافظة سوهاج، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة، وأوضح شعبان أن جمعية الأورمان لا يتوقف عملها على توزيع اللحوم وغيرها، لكنها تتلاقى عمليات القلب المفتوح والعيون والكراسي المتحركة والسماعات لضعاف السمع.

خدمات الأورمان بسوهاج

وأشار إلى أن جمعية الأورمان نفذت عددًا هائلًا من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالي محافظة سوهاج الأكثر احتياجا، ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان، ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء، وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتقديم خدمات طبية مميزة منها وتوقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا في مجالات العيون والقلب، وإجراء الجراحات المطلوبة لهم، ومستمرون في تقديم كافة تلك الخدمات لأهالينا على مستوى الجمهورية.