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الرئيس السيسي وحضور احتفال نصر أكتوبر يوجهون التحية للجندي عبد الجواد سويلم

الشهيد الحي فقد عينه وذراعه وساقيه خلال عمليات بطولية في حرب الاستنزاف

كتب:

نرمين عفيفي
06:02 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، التحية للشهيد الحي، الجندي عبد الجواد سويلم، الذي فقد عينه وذراعه وساقيه خلال عمليات بطولية في حرب الاستنزاف، ووقت العبور أصر أن يكون متواجدا على الجبهة مع زملائه، حتى ولو بمهمة إدارية، الذي شارك في الندوة.

 

 

 

 

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