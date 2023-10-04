سيدة الكمشوشي تروي مشاركتها بالحرب أمام الرئيس السيسي

روت سيدة الكمشوشي، بنت المنوفية، التي عملت ممرضة بالسويس خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر، «يوم 24 أكتوبر الساعة 10 صباحا، 7 دبابات دخلوا علينا في المستشفى العسكري، وكان ضمن المرضى واحد اسمه حسن باتر ذراعه وقال ناولونا الأسلحة، وهو مبتور أخده وبقى يضرب ودمر دبابة أول ما طلع، والتاني جه وراه على طول وكان باتر رجليه الاتنين وإيديه سليمة و2 كمان حالتهم أحسن شوية كل واحد مسك سلاح ودخل دمرو الـ7 دبابات أمام المشفى».

وأضافت سيدة الكمشوشي خلال حديثها بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة ويحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، «ليا الفخر والله إني شاركت في الحرب».