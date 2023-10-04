الرئيس السيسي: وفاة عبدالناصر كانت ضربة كبيرة وقاسية على وجدان الشعب المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن رفض المصريين للهزيمة أدهش الإسرائلييين أنفسهم، «كانوا متوقعين إن الموضوع ده هيترتب عليه إنه هيخرج من المشهد في مصر، كرئيس مصر، وهقول للناس في مصر تعرف إنه أحد عناصر قوى الدولة الشاملة في هذا الوقت هو شخص الرئيس».

وأضاف: «كان تحدي آخر في عام 1970 عندما توفى الرئيس جمال عبدالناصر، كانت ضربة كبيرة جدا وقاسية على وجدان الشعب المصري».

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.