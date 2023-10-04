محمود العسيلي وكورال أطفال يقدمون فقرة فنية بالندوة التثقيفية: سلامات حبيبتي والتحية

قدّم الفنان محمود العسيلي، فقرة فنية بمشاركة كورال من الأطفال، وذلك خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجاءت كلمات الأغنية بالشكل التالي: «سلامات حبيبتي والتحية.. وحشاني ومش ناسي الهدية.. بكتبلك أنا من قلبي سيناء عن انهزام اللي معادينا.. وأحلى يوم في العمر جه.. المشهد يومها كان رهيب.. حبيبة راجعة للحبيب.. حرب حرب هي حرب كله كان بيقول يارب آدي العلم والأرض آهي».

وتابع: «طمنيني عن الناس في مصر.. واللي في بطنك عامل إيه.. وبكرة راجعة بنصر بأرض شبر فيها قصر مقولتليش.. هنسمي إيه؟.. سموني مصري وفهمت ليه.. عشان تاريخنا أنا اللي أحكيه.. عشان تاريخنا أنا اللي أحميه».

وواصل: «كل حبة رمل شبهه.. كل حاجة فيها منه.. الأرض حرة زي دمك مجنون اللي يجي جنبك.. دة التاريخ يشهد عليه.. حضري لنا أكلة حلوة.. وراديو نسمع جوه غنوة.. عن نجومها وعن عنيكي كلمة ليها وكلمة ليكي نغني لحد تاني لية؟»؟

واستكمل: «مش قولتي ليكي عندي هدية.. راجع معايا الارض دي.. وآخرة الجواب سلام سلام بجد ومش كلام عاشق وجاه.. نصره في إيديه سموني مصري وفهمت لية».