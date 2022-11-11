لجنة «صانعي السلام» تنظم الندوة التثقيفية الثالثة عن تغيرات المناخ في المنيا

نظمت لجنة «صانعي السلام» بالتعاون مع منظمة خريجي الأزهر العالمية، ومنطقة الأزهر الشريف، ومديرية التربية والتعليم، ثالث الندوات التثقيفية لطلاب المعاهد الأزهرية في محافظة المنيا، عن التغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي والحفاظ علي الموارد الطبيعية وترشيد الاستهلاك، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

مشروعات الدولة العملاقة علي أرض الواقع

وخلال الندوة التثقيفية، استعرض عضوا لجنة صانعي السلام في المنيا، الدكتور منصور عبدالمجيد الأستاذ بكلية الزراعة، والقس بولس نصيف ممثل الكنيسة الكاثوليكية، الدور الرائد لمصر في مواجهة التغيرات المناخية والنجاح المبهر في استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، إضافة إلى الإنجازات الكثيرة التي تحققت علي الأرض في شتى المجالات وأبرزها: شبكات الطرق، الصرف الصحي، محطات الكهرباء، بناء المدارس، ومبادرة «حياة كريمة»، التي ستُغير ملامح الحياة في الريف المصري، من خلال إقامة بنية تحتية ومشروعات خدمية عملاقة، ستقضي على معاناة أهالي القرى الذين يمثلون قطاعًا عريضًا من الشعب المصري.

تعريف الطلاب بالتغيرات المناخية

وقال الشيخ جمال عبدالحميد، الوكيل الشرعي بمعهد المنيا الثانوي الأزهري وعضو لجنة صانعي السلام، إنّ الندوة التثقيفية الثالثة جرى تنظيمها داخل معهد المنيا المتطور الأزهري، بحضور الشيخ محمد عبد الله مدير الإدارة التعليمية للأزهر، وإسماعيل محمد محمود، منسق المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لتعريف الطلاب بالتغيرات المناخية، وكيفية التعامل معها، بما يساعد على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ولجنة صانعي السلام في المنيا، تضم مجموعة من القيادات الطبيعية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وهدفها نشر الوعي، وتبني القضايا المجتمعية، ودعم مؤسسات الدولة، وعقد الندوات واللقاءات بالمدارس والمعاهد الأزهرية لنشر الفكر الصحيح والوسطية والإعتدال ومحاربة التطرف والتشدد والعنف.