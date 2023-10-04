نواب وحزبيون يهنئون الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصار أكتوبر المجيد، ونجاح مصر في معركة العزة والكرامة.

وقال «محسب» في بيان له، إن حرب أكتوبر ستظل واحدة من أهم الملاحم التي سطرتها مصر، حيث قدم رجال القوات المسلحة أرواحهم ودمائهم فداء لاستعادة كامل التراب المصري، مشيرا إلى أن هذه المعركة لعبت دورا مهما في إعادة ضبط موازين القوى بالمنطقة، بعد سنوات طويلة حاول فيها العدو الترويج لنفسه باعتباره الجيش الذي لا يقهر.

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الندوة التثقيفية التي عقدتها القوات المسلحة اليوم، لتكريم أبطالنا المشاركين في هذه الحرب المجيدة، والتأكيد على أن تضحياتهم الغالية تظل مصدر تقدير واحترام من الدولة المصرية قيادة وشعبا، موضحا أن مثل هذه الندوات تسهم في تعريف الأجيال الجديدة بماضي الوطن وانتصاراته وتحدياته، وهي حلقة مهمة من معركة الوعي التي تخوضها الدولة في مواجهة بعض المغرضين الذين يتعمدون تزييف التاريخ والحقائق.

أسماء الجمال: الندوة التثقيفية واجهت محاولات تزييف انتصارات أكتوبر

من جانبها هنأت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الرئيس السيسي، بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة واليوبيل الذهبي.

وأشادت النائبة، بالبرنامج التثقيفي للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، وقالت في بيان لها اليوم: إن الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، تضمنت فعاليات هامة استهدفت إعادة صياغة الوعي لدى الجماهير ومواجهة محاولات تزييف عن نصر أكتوبر.

حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر

وفي السياق هنأ الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر اللرئيس السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بذكرى انتصارات أكتوبر.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين، وقال إن نصر أكتوبر 1973، أعاد للشعب المصري أرضه وللأمة العربية عزتها وكرامتها وسيظل إنجازا وطنيا وبطوليا ورمزا للفخر والإعزاز للجيش المصري.