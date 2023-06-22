أميرة بهي الدين: الشركة «المتحدة» تخوض معركة الوعي من خلال الدراما

قالت الإعلامية أميرة بهي الدين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تخوض معركة الوعي عبر الدراما بكل صورها، «المتحدة تخوض معركة الوعي في الدراما المصرية، ومنها في مسلسل الاختيار تتحدث عن بطولات الجيش والشرطة المصرية للحفاظ على مصر والدفاع عنها من الجماعات الإرهابية».

المتحدة للخدمات الإعلامية

وأضافت أميرة بهي الدين عبر برنامجها «أفتح باب قلبلك» المذاع على قناة «سي بي سي»: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية توثق فترة 30 يونيو.. وكيفف انحازت القوات المسلحة للشعب وثورة 30 يونيو وما موقف الفريق عبد الفتاح السيسي، وقتها، من الجماعة الإرهابية التي كانت تريد تخريب البلاد».

تخطيط الجماعات الإرهابية

وتابعت: «الشعب نزل في الشوارع تقول له انزل يا سيسي، للخلاص من الإخوان والجماعات الإرهابية المتطرفة.. والمتحدة تقوم على كشف الحقائق من خلال الدراما المصرية ومهم جدا بعد 10 سنين أحفادنا يبصوا على الأعمال الدرامية دي عشان يعرفوا والفن يوثق الحقائق عبر التاريخ.. وشهدنا تخطيط الجماعات الإرهابية داخل وخارج مصر لخراب مصر والتي وثقتها الدراما».