مباراة كرة قدم انتهت بانتصار أكتوبر.. لماذا هتف الجمهور للاعبي الفريق المنافس؟

مباراة كرة قدم انتهت بانتصار الشعب المصري، لم يصدق مشجع أو لاعب أنه جندي لا يمسك سلاحًا ولا يتواجد في سيناء، لكنه فرد أصيل في خطة الخداع الاستراتيجي المصرية، التي كانت من الأسباب القوية لتحقيق انتصار السادس من أكتوبر 1973.

واحدة من المباريات التي لا تظل عالقة في أذهان المصريين بصفة عامة ومحبي الساحرة المستديرة بصفة خاصة، لعبت مباراة غزل المحلة والطيران دورا مهما في حرب أكتوبر المجيدة، ففي الثانية والنصف ظهر السادس من أكتوبر، واجه فريق غزل المحلة نظيره الطيران بالدورى الممتاز على استاد الترسانة، في مواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وألغي بعدها الدوري بقرار من اتحاد الكرة بسبب حرب أكتوبر المجيدة.

إلغاء مباراة الغزل والطيران

حنفي هليل، لاعب غزل المحلة، والذي خاض هذه المباراة، يروي كواليس ما حدث داخل الملعب في هذا اليوم، موضحا أنّ فريقه غزل المحلة شارك في المباراة في ذلك الوقت، وكان في المركز الثاني بجدول الترتيب خلف النادي الأهلي، أما الطيران فكان في المركز السابع بالدوري الذي اعتُبر غزل المحلة فائزاً به باعتباره بطل النسخة السابقة 1972.

الجمهور يهتف لفريق الخصم

انطلقت صافرة المباراة ولم يدرِ أي شخص في أرض الملعب بما سيحدث في سيناء وبدء الحرب، إذ تقدم نادي الطيران على الغزل بالهدف الأول، وتعادل عمر عبدالله للمحلة بعدها بـ5 دقائق، ليتفاجأ لاعبو المحلة بجمهورهم يهتف لفريق الطيران، وفي فرحة عارمة بالمدرجات.

تعجب لاعبو الغزل من فعل جمهوره الذي بلغ وقتها نحو 3000 مشجع يسيرون خلفه في كل مواجهة لمؤازرته، بحسب هليل في لقاء له على قناة الأهلي، مشيرا إلى أنّهم بين الشوطين سألوا لماذا شجع جمهورهم نادي الطيران، وكان الجواب وقتها «عبور جيشنا لقناة السويس».

وتابع هليل: «الجمهور واللاعبون بدأوا يهتفوا الله أكبر، ليقرر الحكم وقتها إلغاء المباراة بعد إذاعة بيان العبور في الإذاعة المصرية.. اللاعبون دخلوا في وصلة رقص هيستيرية فرحًا بعبور القناة واسترداد الأرض»، مؤكدا: «المباراة كانت من خطة الخداع الاستراتيجي، إذ أقيمت في وقت الحرب».