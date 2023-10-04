المدير الأسبق لكلية القادة والأركان: حرب أكتوبر حققت أهدافها العسكرية

قال اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إن هناك سؤالًا يتردد منذ زمن طويل فيما يتعلق بنتيجة حرب أكتوبر، ويأتي هذا السؤال بهدف الاطمئنان أو الاستفسار وهذا أمر مطلوب، ولكن البعض يطرح هذا السؤال بهدف التشكيك، متابعًا: «إجاباتي لن أتعرض فيها إلى وجهة النظر المصرية، سأترك وجهة النظر المصرية للجغرافيا والتاريخ والواقع تتحدث عنها».

وأضاف خلال كلمته أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «سأستند على بعض الأسس البسيطة الاستراتيجية والسياسية، ومن ثم يعطيني الجانب الإسرائيلي الإجابة، فمن المعروف أن الحرب هي امتداد لسياسة بوسائل أخرى، وعلى الحرب في نهاية المطاف توفير الظروف والمناخ المناسب لكي تستغله القوى السياسية إما لتدعيم أو استكمال أو تطوير واستغلال ما تحقق بالقوى العسكرية».

وتابع: «من العلوم الاستراتيجية والعسكرية، فإن المعيار الجوهري الوحيد لقياس النصر أو الهزيمة هو مدى تحقيق الحرب للهدف أو الأهداف التي قامت من أجلها الحرب، فإذا تحقق الهدف تحقق النصر، وهذا ما حدث في حرب أكتوبر».