رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي: المصريون عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمل في بلادهم

كتب:

محمد أيمن سالم
09:19 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيأتي اليوم الذي نقص فيه بالكامل رواية سيناء، ويعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمل في بلادهم، وتنمية مواردها وتطويرها والانطلاق بمصر، من خلال بناء مقومات القوى الشاملة اقتصاديا وتكنولوجيا وتنمويا لتصل مصر إلى المكانة التى يصبو إليها الشعب العظيم، وتتسق مع تاريخها المجيد.  

 

وأوضح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور قادة القوات المسلحة، أنه يتوجه بالتحية مجددا، وكل عام ومصر والأمة العربية والإنسانية كلها في سلام واستقرار وازدهار، ودائما تحيا مصر.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

من هو صانع المحتوى محمد ممدوح؟.. تحدث عن تضليل الأجيال الجديدة بشأن حرب أكتوبر

والدة آسر ياسين تكشف كواليس فيلم حرب أكتوبر: 8 ساعات تصوير رجعوني 50 سنة للوراء

قصة عملين لنجوى إبراهيم وثقا انتصارات حرب أكتوبر.. أحدهما «حتى آخر العمر»

إسعاد يونس: البيان العسكري بانتصارنا في حرب أكتوبر ملأ مصر بالزغاريد

«أبو الغيط»: الدعم العربي في حرب أكتوبر كان ساحقا.. تضمن 4 محاور أهمها البترول