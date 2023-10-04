الرئيس السيسي: المصريون عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمل في بلادهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سيأتي اليوم الذي نقص فيه بالكامل رواية سيناء، ويعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمل في بلادهم، وتنمية مواردها وتطويرها والانطلاق بمصر، من خلال بناء مقومات القوى الشاملة اقتصاديا وتكنولوجيا وتنمويا لتصل مصر إلى المكانة التى يصبو إليها الشعب العظيم، وتتسق مع تاريخها المجيد.

وأوضح السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور قادة القوات المسلحة، أنه يتوجه بالتحية مجددا، وكل عام ومصر والأمة العربية والإنسانية كلها في سلام واستقرار وازدهار، ودائما تحيا مصر.