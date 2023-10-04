الرئيس السيسي يكرم عددا من أبطال حرب أكتوبر بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

وكرم الرئيس السيسي، اسم المشير أحمد إسماعيل علي، وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة، في أثناء حرب أكتوبر، وتسلم التكريم نجله السفير محمد أحمد إسماعيل علي.

كما كرم اسم المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في أثناء حرب أكتوبر، وتسلم التكريم نجله مدحت محمد عبدالغني الجمسي.

وكرم أيضا اسم الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة في أثناء حرب أكتوبر، وتسلم التكريم حفيده المهندس كريم سعد الدين الشاذلي.

وكرم اللواء أركان حرب عاطف عبدالغفار محمد، من سلاح المدفعية، واللواء أركان حرب مسعد ششتاوي أحمد، من سلاح المشاه.

كما كرم اللواء أركان حرب زغلول محمد فتحي محمد من سلاح المشاه، واللواء طيار حسن محمد محمد حسن، من سلاح القوات الجوية، واللواء أركان حرب السيد درويش السيد، قائد فصيلة على الكتيبة 143 صاعقة.

وكرم اللواء أركان حرب ممدوح محمد شعبان اليماني، من سلاح المدفعية، واللواء أركان حرب عادل سليمان يسري محمود وهبي، من سلاح المشاه، وتسلمت التكريم كريمته عزة عادل سليمان.

كما كرم اللواء بحري أركان حرب حسن محمد عبدالعزيز هندي، من أبطال القوات البحرية، وتسلم التكريم نجله المهندس محمد حسن محمد عبدالعزيز، وعميد طيار محمد ضياء الدين يحيى محمود، من سلاح القوات الجوية.

وكرم أيضا ملازم شرف عبدالمعطي عبدالله عيسى، من سلاح المدفعية، ومساعد شهيد المرسي محمود المرسي، من أبطال سلاح المدفعية، وتسلم التكريم أرملته ليلى عبدالباقي ونجله محمد المرسي محمود.

وكرم الرئيس السيسي رقيب عبدالوهاب علي علي البطاوي، من أبطال سلاح المهندسين العسكريين، والرقيب وجيه بولس موسى بولس من أبطال القوات البحرية، والجندي صابر أحمد خليفة علي، من سلاح المهندسين العسكريين.