حمدي بخيت يروي ذكرياته مع اللواء محمود طلحة: لديه كم كبير من الثقافة والعلم

روى اللواء حمدي بخيت، المحلل الاستراتيجي والعسكري والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، القصص التي جمعته مع اللواء محمود طلحة مدير كلية القادة والأركان الأسبق، قائلًا: «جمعتني مع هذا الرجل العظيم علاقة عمل، إذ عملت تحت قيادته في كلية القادة والأركان، وبالرغم من صغر المدة، إذ كانت 6 أشهر فقط، ولديه كم كبير من الثقافة والعلم والاطلاع الكثير».

التزامات كثيرة مع اللواء محمود طلحة

وأضاف «بخيت»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه حضر مع اللواء طلحة رغم ضيق الوقت، التزامات كثيرة وأهمها ختام الدورة في الامتحانات والمواجهات.

ولفت إلى أنه حضر معه أفضل التزام وهو مناقشة البحوث المتميزة، وأدرك أن هذا القائد لديه من العلم الغزير، كما تناقش معه عندما تقلد في منصب مستشار بكلية القادة والأركان وهو كان أيضا مستشارا لمدير الكلية في هذا الوقت، وحضر معه مناقشات كثيرة عن أساليب استخدام القوات على النطاق العالمي سواء الروسي أو الأمريكي.

لم يترك كلية القادة والأركان

وأكد أن اللواء طلحة لم يترك كلية القادة والأركان نهائيا حتى اليوم، حيث إنه المستشار الأول لمدير الكلية، وهو احتياج مهم لثقافته وعلمه واطلاعه.