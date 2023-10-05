10 سنوات إنجازات.. أهم مؤشرات الصناعة المصرية من 2014 وحتى 2022

شهد قطاع الصناعة بمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، ارتفاعاً في مؤشرات الصناعة المصرية، بمعدلات نمو وصلت إلى 100%، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أهم مؤشرات الصناعة بالأرقام والسنوات، حسب ما أعلنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال مؤتمر «حكاية وطن».

التطور في قيمة الصادرات

في عام 2014 كانت قيمة الصادرات 21.95 مليار دولار، وفي عام 2022 وصلت قيمة الصادرات إلى 35.8 مليار دولار، بنسمة نمو 61.3%.

التطور في قيمة الصادرات الصناعية

خلال عام 2014 كانت قيمة الصادرات الصناعية 21.1 مليار دولار، ووصلت قيمتها في عام 2022 إلى 22.2 مليار دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 83.5%.

التطور في الناتج الصناعي

خلال العام المالي 2013 - 2014 كان الناتج الصناعي 357 مليار جنيه، ووصل الناتج الصناعي خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 1.252 مليار جنيه، بنسبة نمو 250%.

التطور في معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية

خلال عام 2013 - 2014 سجل معدل النمو الحقيقي لقطاع الصناعات التحويلية 4.77%، ووصل معدل النمو الحقيقي خلال عام 2022 - 2023 إلى 9.57%، وذلك بارتفاع نسبته 100%.