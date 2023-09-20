برلماني: توطين الصناعة يحتاج تشريعات للتيسير على المستثمر

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، إنه لا بد من أن نسعى جاهدين لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى جملة من الإجراءات للتيسير على المستثمرين.

ضرورة فض الاشتباكات لتوطين الصناعة

وأضاف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب خلال لقائه على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني: «ابتدينا عمل تشريعات للتيسير على المستثمرين، كما أن الأمر الآخر المهم فى توطين الصناعة هو ضرورة فض الاشتباكات بمعنى أننا عملنا القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولما تيجي النهاردة تشوف حجم الصناعة في مصر هتلاقي المشروع المتوسط معرف حجم أعماله من 50 لـ200 مليون».

واستكمل: «نجد 70 أو 80% من المشروعات الصناعية تندرج تحت القانون، كما أن هذا القانون عبارة عن حوافز ومميزات لأصحاب الصناعات وليس به مادة عقابية واحدة ولكن كله امتيازات من الحكومة، وكل المشروعات اللي وصل حجمها 200 مليون تأخذ الرخص من جهاز تنمية المشروعات».