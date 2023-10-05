مهندس الصواريخ في نصر أكتوبر: أشكر شهداء مصر.. خاضوا معركة الأرض والعرض

وجَّه اللواء ربيع مصطفى، مهندس الصواريخ المضادة للدبابات في نصر أكتوبر المجيد، الشكر لشهداء مصر الأبرار في حرب 1973، الذين لولاهم لما كانت مصر على ما هي عليه الآن.

مصطفى: علينا تعليم أولادنا وبناتنا ما هي حرب أكتوبر

وقال «مصطفى»، خلال لقائه ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، عبر فضائية «أون»، إننا يجب أن نُعرف أولادنا وبناتنا ما هي حرب 1973، ولماذا دخلت مصر هذه الحرب، مشيراً إلى أن إسرائيل ظلمت جيشنا واحتلت سيناء بالكامل في 1967، ونتيجة احتلالها فقدنا 90% من سلاحنا، وانخفضت معنويات الجيش والشعب المصري، وتعرض الاقتصاد للانهيار.

إعداد الجندي ورفع معنويات الجيش

وتابع مهندس الصواريخ: «عشان ندخل الحرب كان لا بد من إعداد الجندي والضابط والمعدات ورفع معنويات الجيش»، منوها بأننا نطلق على حرب 1967 بأنه نكسة لأنها ليست هزيمة، لأن النكسة نستطيع بعدها أن نحيا ونعيش وننتصر بعدها، أما الهزيمة تعني الموت.

وأكد أن حرب 1973 هي معركة عودة الوطن وتحرير الأرض وحماية الشرف والعرض.