خبيرة إعلامية: حان وقت إنشاء منصة رقمية تجمع كل وثائق حرب أكتوبر المجيدة

قالت الدكتور مها شهبة، أستاذ الإعلام وصانعة الأفلام الوثائقية، إننا إذا كنا نشكوا من محاولات تزييف من العالم تخص وعينا وانتصارنا ولحظاتنا المضيئة بتاريخنا وهزيمتهم، فيجب علينا توفير طريقة ما تلائم الأجيال المقبلة والتكنولوجيا الحديثة لإثبات حقيقة انتصارنا.

منصة رقمية لجميع وثائق حرب أكتوبر

وأضافت شهبة خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أنه قد حان الوقت بعد مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، بإنشاء منصة رقمية يتم بها تجميع جميع وثائق الحرب والصور والشهادات وجوابات المحاربين وغيرها من وثائق الحرب.

وتابعت أنه من الممكن أن يتطور الأمر إلى ألعاب فيديو للحرب لجذب الشباب وكارتون للأطفال، لذلك يجب أن تكون منصة رقمية شاملة للحرب، وبكل اللغات المختلفة التي تلائم كل العالم، معقبة: «هل حان الوقت لتوثيق المستحيل الذي حققناه بانتصار أكتوبر بمنصة رقمية تفيد الشباب».